Глава МЗС Литви про удари по Одесі: заява Путіна про бажання миру не варта навіть пів копійки

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс відреагував на останні атаки РФ на Україну, зокрема, на Одесу та Одеську область.

Про це він написав в Х, пише "Європейська правда".

Міністр закликав ніколи не вірити Путіну та його словам.

"Заява Путіна про те, що Росія прагне завершити війну шляхом переговорів, не варта навіть пів копійки. Поки він робить усе можливе, щоб обдурити світ у черговій спробі уникнути додаткових санкцій проти військової машини та економіки Кремля, російські ракети та дрони продовжують вбивати невинних українських цивільних громадян", – написав Будріс.

Єдина мова, за словами міністра, яку Путін розуміє, – це мова сили: більше зброї для України та більше санкцій проти Росії та її спільників.

"Україна переживає дуже важкі часи, але вона не самотня і ніколи не буде самотньою. Литва та інші міжнародні партнери підтримують Україну і продовжуватимуть це робити стільки, скільки знадобиться, щоб перемогти агресора", – написав Будріс.

Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що на початку тижня він мав "чудову" розмову з правителем Росії Володимиром Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.