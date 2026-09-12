Глава МИД Литвы об ударах по Одессе: заявление Путина о стремлении к миру не стоит даже полкопейки

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отреагировал на последние атаки РФ на Украину, в частности, на Одессу и Одесскую область.

Об этом он написал в X, сообщает "Европейская правда".

Министр призвал никогда не верить Путину и его словам.

"Заявление Путина о том, что Россия стремится завершить войну путем переговоров, не стоит даже полкопейки. Пока он делает все возможное, чтобы обмануть мир в очередной попытке избежать дополнительных санкций против военной машины и экономики Кремля, российские ракеты и дроны продолжают убивать невинных украинских граждан", – написал Будрис.

Единственный язык, по словам министра, который Путин понимает, – это язык силы: больше оружия для Украины и больше санкций против России и её союзников.

"Украина переживает очень тяжелые времена, но она не одинока и никогда не будет одинокой. Литва и другие международные партнеры поддерживают Украину и будут продолжать это делать столько, сколько понадобится, чтобы победить агрессора", – написал Будрис.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в начале недели у него состоялся "замечательный" разговор с правителем России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне в Украине.

Подробнее о том, о чём договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.