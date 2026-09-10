Трамп знову повторює, що Путін хоче угоду для закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що на початку тижня він мав "чудову" розмову з правителем Росії Володимиром Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Reuters.

Трамп поспілкувався по телефону з Путіним у вівторок, незабаром після того, як спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер повернулися з дипломатичного візиту до Москви та Києва. Ця пара, яка відповідає за більшість основних мирних переговорів від імені США, обговорила можливі пропозиції щодо припинення війни.

"Він (Путін) хоче укласти угоду, і якщо (президент України Володимир) Зеленський теж хоче укласти угоду, це було б дуже добре", – сказав Трамп журналістам перед тим, як сісти на борт літака Air Force One, що прямував до Далласа на Національний з’їзд Республіканської партії.

Незважаючи на зусилля з переговорів та заяви Трампа, представники розвідки у США, Україні та по всій Європі продовжують сумніватися, що Путін серйозно зацікавлений у припиненні війни.

"Причиною затримки є двоє людей, які ненавидять одне одного", – сказав Трамп журналістам, маючи на увазі Путіна та Зеленського.

"Я думаю, що понад усе це двоє людей, які ненавидять одне одного", – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, у розмові з російським очільником Владіміром Путіним, нібито заявив про доцільність якнайшвидшого припинення "конфлікту" з Україною для повного відновлення відносин між США та Росією.

Раніше Трамп заявляв, що готовий зустрітися з Путіним знову, але лише тоді, коли Росія та Україна зможуть досягти укладення мирної угоди.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.