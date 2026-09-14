Фінляндія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування

Фінляндія приєднується до висунутої Францією ініціативи щодо ядерного стримування.

Про це йдеться в заяві канцелярії фінського президента Александра Стубба, повідомляє "Європейська правда".

В канцелярії нагадали, що 2 березня 2026 року президент Франції Емманюель Макрон виступив із промовою про доктрину французької ядерної зброї, представивши концепцію "превентивного стримування".

Згодом низка країн ухвалила рішення приєднатися до цієї ініціативи.

"Сьогодні Фінляндія ухвалила рішення приєднатися до концепції "проактивного стримування". Це рішення відповідає міжнародним зобов’язанням обох країн і є важливим кроком як у зміцненні європейської безпеки, так і в розвитку двостороннього співробітництва між країнами", – йдеться у повідомленні.

В канцелярії також додали, що це рішення зміцнює партнерство, забезпечує можливість передачі стратегічних сигналів і створює потенціал для стримування ескалації конфлікту на рівні нижче порогу застосування ядерної зброї.

"У найближчі місяці буде створено керівну групу для початку реалізації цієї співпраці. Країни знову підтверджують свою відданість побудові сильнішої, безпечнішої та краще захищеної Європи", – додається у заяві.

Своєю чергою Стубб у себе в Х наголосив, що ця ініціатива спрямована насамперед на зміцнення європейської безпеки.

"Вона посилює відповідальність Європи за власну оборону та допомагає запобігати ескалації", – вказав він.

Водночас, за словами президента, Фінляндія не має наміру розміщувати на своїй території ядерну зброю в мирний час.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до наявного ядерного щита США.

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