Финляндия присоединяется к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

Финляндия присоединяется к выдвинутой Францией инициативе по ядерному сдерживанию.

Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии Александра Стубба, сообщает "Европейская правда".

В канцелярии напомнили, что 2 марта 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью о доктрине французского ядерного оружия, представив концепцию "превентивного сдерживания".

Впоследствии ряд стран принял решение присоединиться к этой инициативе.

"Сегодня Финляндия приняла решение присоединиться к концепции "проактивного сдерживания". Это решение соответствует международным обязательствам обеих стран и является важным шагом как в укреплении европейской безопасности, так и в развитии двустороннего сотрудничества между странами", – говорится в сообщении.

В канцелярии также добавили, что это решение укрепляет партнерство, обеспечивает возможность передачи стратегических сигналов и создает потенциал для сдерживания эскалации конфликта на уровне ниже порога применения ядерного оружия.

"В ближайшие месяцы будет создана руководящая группа для начала реализации этого сотрудничества. Страны вновь подтверждают свою приверженность построению более сильной, безопасной и лучше защищенной Европы", – добавляется в заявлении.

В свою очередь Стубб в своем заявлении подчеркнул, что эта инициатива направлена прежде всего на укрепление европейской безопасности.

"Она усиливает ответственность Европы за собственную оборону и помогает предотвращать эскалацию", – указал он.

В то же время, по словам президента, Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.

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