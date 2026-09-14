В Єврокомісії відповіли на прохання України про гроші: надіслали список реформ

До спікера Верховної ради Руслана Стефанчука надійшов лист за підписом двох єврокомісарів, надісланий напередодні чергового пленарного тижня.

Копія документа є у розпорядженні "Європейської правди".

Лист викладений на 4 сторінках, підписаний єврокомісаром з питань економіки Валдісом Домбровскісом та єврокомісаркою з розширення Мартою Кос. Він містить кілька таблиць, а також доволі довгу, як для документів такого типу, описову частину, що забрала повних дві сторінки.

Документ не посилається на конкретну суму браку коштів, попри те що президент Зеленський раніше заявляв про "діру" розміром у $27 млрд. Як пояснюють джерела ЄП відсутність конкретики щодо суми пов’язана із тим, що Київ не надав Брюсселю остаточну бюджетну калькуляцію; очікується, що це станеться найближчими днями цього тижня.

Утім, ЄС декларує бажання підтримати Україну. "У той час, коли Росія значно посилила свої атаки, завдаючи українцям ще більше втрат і страждань, наша рішучість підтримати Україну лише зміцнюється", – йдеться у документі.

Водночас, ЄС підкреслює, що натомість чекає від України демонстрації прогресу у реформах і нагадує, що у рамках "Плану України" "залишається доступною допомога у розмірі понад 20 млрд євро за умови здійснення реформ відповідно до вимог ЄС".

Вимогою для надання 8 млрд з цієї суми є ухвалення низки законів, проєкти яких вже отримали схвалення ЄС або проходять оцінку.

"У додатку до цього листа викладено низку пріоритетних реформ, що потребують ухвалення відповідних законодавчих актів", – йдеться у листі.

Комісари Домбровскіс та Кос також наголосили у листі, що Україна має ухвалити ці закони не лише для отримання грошей. "Значення цих реформ виходить за межі доступу до фінансування. Справедливіші та ефективніші податкові й митні системи можуть дати ресурси державі та кращі умови для бізнесу... У сукупності ці реформи ще більше зміцнять основи стійкої, конкурентоспроможної та європейської України", – йдеться, зокрема, у листі.

Окремо єврокомісари підкреслили неприпустимість відходу України від виконання раніше втілених зобов’язань і навели як приклад пом’якшення вимог щодо політично значущих осіб (так званих "ПЕПів). Про імовірну нову атаку на НАБУ і САП не йдеться – лист був сформований до її початку.

У доповненні до листа Єврокомісія перераховує номери законопроєктів, що мають бути ухвалені.

Фрагмент листа єврокомісарів

Додатково наголошується, що ЄК чекає від України відмови від послаблення регуляції щодо ПЕПів, запровадженої у законопроєкті 15111-Д. Також наводиться перелік з 11 реформ, за якими фінальні проєкти ще не пройшли експертизу Єврокомісії.

Як повідомлялося, у ЄС що досі не знають суми потреб України в додатковому фінансуванні.

Водночас неофіційно триває дискусія про те, щоби використати на це заморожені російські активи. Детально у статті "Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель"