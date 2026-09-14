В Еврокомиссии ответили на просьбу Украины о выделении средств: прислали список реформ

Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку поступило письмо, подписанное двумя еврокомиссарами, отправленное накануне очередной пленарной недели.

Копия документа находится в распоряжении "Европейской правды".

Письмо состоит из 4 страниц, подписано еврокомиссаром по вопросам экономики Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Оно содержит несколько таблиц, а также довольно длинную, как для документов такого типа, описательную часть, занимающую целых две страницы.

Документ не содержит ссылок на конкретную сумму дефицита средств, несмотря на то что президент Зеленский ранее заявлял о "дыре" в размере 27 млрд долларов. Как поясняют источники "Европейской правды", отсутствие конкретики относительно суммы связано с тем, что Киев не предоставил Брюсселю окончательную бюджетную калькуляцию; ожидается, что это произойдет в ближайшие дни на этой неделе.

Впрочем, ЕС заявляет о желании поддержать Украину. "В то время, когда Россия значительно усилила свои атаки, нанося украинцам еще больше потерь и страданий, наша решимость поддержать Украину только укрепляется", – говорится в документе.

В то же время ЕС подчеркивает, что в ответ ожидает от Украины демонстрации прогресса в реформах и напоминает, что в рамках "Плана Украины" "остается доступной помощь в размере более 20 млрд евро при условии проведения реформ в соответствии с требованиями ЕС".

Условием для предоставления 8 млрд из этой суммы является принятие ряда законов, проекты которых уже одобрены ЕС или проходят оценку.

"В приложении к этому письму изложен ряд приоритетных реформ, требующих принятия соответствующих законодательных актов", – говорится в письме.

Комиссары Домбровскис и Кос также подчеркнули в письме, что Украина должна принять эти законы не только для получения денег. "Значение этих реформ выходит за рамки доступа к финансированию. Более справедливые и эффективные налоговые и таможенные системы могут обеспечить государству ресурсы и создать лучшие условия для бизнеса... В совокупности эти реформы еще больше укрепят основы устойчивой, конкурентоспособной и европейской Украины", – говорится, в частности, в письме.

Отдельно еврокомиссары подчеркнули недопустимость отступления Украины от выполнения ранее принятых обязательств и привели в качестве примера смягчение требований в отношении политически значимых лиц (так называемых "ПЭП"). О вероятной новой атаке на НАБУ и САП речь не идет – письмо было составлено до ее начала.

В приложении к письму Еврокомиссия перечисляет номера законопроектов, которые должны быть приняты.

Фрагмент письма еврокомиссаров

Дополнительно отмечается, что ЕК ожидает от Украины отказа от ослабления регулирования в отношении ПЭП, введенного в законопроекте 15111-Д. Также приводится перечень из 11 реформ, по которым окончательные проекты еще не прошли экспертизу Еврокомиссии.

Как сообщалось, в ЕС до сих пор не знают сумму потребностей Украины в дополнительном финансировании.

В то же время неофициально продолжается дискуссия о том, чтобы использовать на эти цели замороженные российские активы. Подробнее в статье "Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель"