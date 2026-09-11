У ЄС наполягають, що досі не знають потреб України в додатковому фінансуванні

Європейська комісія продовжує вивчати фінансову ситуацію в Україні, щоб оцінити нагальні потреби державного бюджету в додаткових коштах у 2026 році, і тільки після цього почне обговорення джерел можливого додаткового фінансування.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, офіційно повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

У Єврокомісії ще не вирахували реальну "діру" в українському бюджеті на 2026 рік.

"Ми повинні визначити потреби, перш ніж ми зможемо потенційно обговорити шляхи їх вирішення. Ось на якому етапі перебуває ситуація на даний момент", – заявив Уйварі, відповідаючи на питання щодо можливості використання російських заморожених активів на користь України.

Він нагадав, що 7 вересня єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс мав відеозустріч з премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, а у вівторок з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою – спеціально для того, щоб зрозуміти бюджетні потреби України.

"З цих зустрічей випливає, що потрібна додаткова робота, зокрема й на технічному рівні, щоб краще зрозуміти, як розвивається фіскальна ситуація в Україні та чи існує потенційно розрив у фінансуванні, що виникає", – розповів речник Єврокомісії.

"Ми повинні спершу виконати цю роботу", – додав він.

Балаж Уйварі підкреслив, що Єврокомісія розглядає як пріоритет, перш за все, виплату 45 мільярдів євро, які були виділені на 2026 рік у межах позики в 90 мільярдів для України.

Нагадаємо, Корецький і Домбровскіс 7 вересня обговорили три питання щодо фіндопомоги ЄС Україні.

Раніше в ЄС нагадали, що допомога на 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-27 роках.

Як повідомляла "Європейська правда", в контексті необхідності швидко закрити "діру" в українському військовому бюджеті у Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе.

Детально про повернення до дискусії про використання росактивів – у статті Російські гроші ставлять на розморозку. Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель