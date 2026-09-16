У відповідь на атаки Росії ЄС готує нову стратегію безпеки, що доповнить статтю 4 НАТО

Через посилені гібридні атаки Росії на Європу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу" у середу, 16 вересня.

Фон дер Ляєн обіцяє нову безпекову стратегію як реакцію на посилені гібридні атаки Росії в ЄС.

"Загарбницька війна Росії проти України триває. І загрози зростають на нашій землі… Ми не повинні мати ілюзій щодо того, що тут відбувається: гібридні загрози, з якими стикається Європа, стають усе менш гібридними..." – заявила голова Єврокомісії.

Вона нагадала, що "кібератаки та диверсії, підпали та вторгнення дронів… посилюються щодня".

"Тож зі зростанням рівня загрози має зростати й готовність Європи. Ось чому я запропоную разом із високою представницею (Каєю Каллас – Ред.) нову Європейську стратегію безпеки", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що "Європі потрібен власний протигібридний сценарій дій".

"Нам терміново потрібен консенсус щодо того, як реагувати на певні інциденти. Ті, які не досягають рівня збройної агресії, але чітко загрожують нашій національній безпеці. Іншими словами, механізм, що доповнює статтю 4 (договору – Ред.) НАТО", – підкреслила посадовиця.

"Я вважаю, що настав час для власної "статті 4" Європи – або Протоколу безпеки в надзвичайних ситуаціях. У разі його активації однією державою-членом усі держави-члени збиралися б, щоб координувати європейську відповідь. Щоб стримати подальшу ескалацію та мінімізувати наслідки", – додала вона.

Нагадаємо, стаття 4 Договору про НАТО дозволяє будь-якій державі-члену вимагати проведення консультацій зі своїми союзниками, якщо вона вбачає загрозу своїй територіальній цілісності. Це вважається попереднім кроком до застосування статті 5.

Як повідомляла "Європейська правда", у партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца закликали до задіяння "консультаційної" статті 4 Договору про НАТО через появу дрона біля українського літака в Лейпцигу.

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою також заявляла, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками.