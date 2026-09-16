В ответ на атаки России ЕС готовит новую стратегию безопасности, она дополнит статью 4 НАТО

В связи с усилением гибридных атак России на Европу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совместно с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас планирует представить новую стратегию безопасности для ЕС, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила фон дер Ляйен в ежегодной речи перед Европарламентом "О положении дел в Европейском Союзе" в среду, 16 сентября.

Фон дер Ляйен обещает новую стратегию безопасности в ответ на усиление гибридных атак России в ЕС.

"Агрессивная война России против Украины продолжается. И угрозы на нашей земле растут… Мы не должны питать иллюзий относительно того, что здесь происходит: гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, становятся всё менее гибридными..." – заявила глава Еврококмиссии.

Она напомнила, что "кибератаки и диверсии, поджоги и вторжения дронов усиливаются с каждым днем".

"Поэтому с ростом уровня угрозы должна расти и готовность Европы. Вот почему я предложу вместе с высоким представителем (Каей Каллас – Ред.) новую Европейскую стратегию безопасности", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она отметила, что "Европе нужен собственный антигибридный сценарий действий".

"Нам срочно нужен консенсус относительно того, как реагировать на определенные инциденты. Те, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но явно угрожают нашей национальной безопасности. Иными словами, механизм, дополняющий статью 4 (договора – Ред.) НАТО", – подчеркнула чиновница.

"Я считаю, что пришло время для собственной "статьи 4" для Европы – или Протокола безопасности в чрезвычайных ситуациях. В случае его активации одним государством-членом все государства-члены собирались бы, чтобы координировать европейский ответ. Чтобы сдержать дальнейшую эскалацию и минимизировать последствия", – добавила она.

Напомним, статья 4 Договора о НАТО позволяет любому государству-члену требовать проведения консультаций со своими союзниками, если оно видит угрозу своей территориальной целостности. Это считается предварительным шагом к применению статьи 5.

Как сообщала "Европейская правда", в партии канцлера Германии Фридриха Мерца призвали к применению 4-й "консультационной" статьи Договора о НАТО из-за появления дрона возле украинского самолета в Лейпциге.

Глава МИД Румынии Оана Цою также заявляла, что падение российского дрона на жилой дом в Галаце соответствует критериям, оправдывающим применение статьи 4 НАТО о консультациях с союзниками.