У партії Мерца хочуть задіяння статті 4 НАТО через інцидент з дроном у Лейпцигу

У Німеччині Родеріх Кізеветтер, експерт із зовнішньої політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца, хоче задіяння 4 "консультаційної" статті договору про НАТО через появу дрона біля українського літака в Лейпцигу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Кізеветтер, зокрема, закликає уряд Німеччини провести консультації зі своїми союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору.

"Німеччина повинна принаймні ініціювати консультації за статтею 4 в рамках НАТО", – заявив Кізеветтер.

Він пояснив, що зростання кількості гібридних атак та "випробувань з боку Росії" призводить до "посилення нечутливості та, як наслідок, підриву нашої безпеки".

Стаття 4 Договору про НАТО дозволяє будь-якій державі-члену вимагати проведення консультацій зі своїми союзниками, якщо вона вбачає загрозу своїй територіальній цілісності. Це вважається попереднім кроком до застосування статті 5.

Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Die Zeit повідомило, що йдеться про літак "Антонов", який, імовірно, належить українським ВПС.

У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.

Німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.