Глава МЗС Румунії: інцидент з дроном Росії є приводом застосування 4 статті НАТО

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила в п’ятницю, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками.

Заяву Цою наводить Digi 24, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи потрібно активувати статтю 4 договору про НАТО, очільниця МЗС Румунії сказала, що "це інструмент, яким Румунія може скористатися".

"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент", – зазначила вона.

На запитання, чи буде скликано засідання Ради національної безпеки щодо цього інциденту з дроном, і чи розмовляла вона з президентом Нікушором Даном про таке засідання, Цою відповіла, що обговорення ведуться.

"Президент має зробити необхідні оголошення протягом сьогоднішнього дня. Прерогативою президента є скликання Ради національної безпеки (CSAT) і, відповідно, інформування про це широкої громадськості. І я, і міністр оборони перебуваємо в постійному контакті як з президентом, так і з прем’єр-міністром та союзниками. Генеральний секретар НАТО також отримав всю цю інформацію", – сказала Цою.

Вона також заявила, що посол Росії в Бухаресті був викликаний у четвер до Міністерства закордонних справ "як відповідь Румунії на заяви, зроблені Російською Федерацією щодо місій, присутніх на території України".

У відповідь на запитання, чи буде у п’ятницю викликано російського посла після цього інциденту з дроном, Цою відповіла: "Ми повернемося до цього питання протягом сьогоднішнього дня з відповідями на дипломатичному рівні".

Стаття 4 Північноатлантичного договору зобов'язує держави-члени НАТО проводити спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, виникає загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки країни-союзника.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали. Це був російський дрон типу "Герань-2".

МЗС Румунії назвало падіння дрона у місті Галац "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії.

Генсек НАТО Марк Рютте та румунська влада підтримують контакт після того, як російський дрон влучив у будинок в Галаці, повідомила речниця Альянсу.