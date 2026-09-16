Послам ЄС презентували проєкт нового санкційного списку проти Росії на 1576 позицій

Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) представила на засіданні Комітету постійних представників (COREPER) у середу, 16 вересня, нову пропозицію щодо нового пакета індивідуальних санкцій проти військово-промислового комплексу Росії на 1576 позицій.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російської "оборонки" на 11576 найменувань.

"Цей пакет доповнить існуючий список імен та назв компаній, на яких накладені санкції ЄС за порушення територіальної цілісності та суверенітету України", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Пакет містить 1576 позицій – нових фізичних та юридичних осіб, які повʼязані з російською "оборонкою" та підтримують агресивну війну Росії проти України.

Варто зауважити, що це буде найбільший список, який додавався до санкційного режиму щодо порушення територіальної цілісності України за всю історію його існування (з початку війни у 2014 році).

Наступний крок у просуванні вказаного списку – технічний аналіз у робочій групі при Раді ЄС, після чого вже підготована пропозиція знову повернеться на розгляд послів держав-членів для подальшого затвердження.

Як повідомляла "Європейська правда", саме зараз санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України знаходиться в процесі продовження: через позицію Франції і Словаччини ЄС продовжив санкції проти Путіна й Лаврова лише на 7 днів – щоб виграти час на додаткові перемовини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЄС не знімати санкції з російських олігархів.