Сибіга закликав ЄС не знімати санкції з російських олігархів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував ситуацію, яка склалася навколо продовження європейських санкцій проти росіян, винних у порушенні територіальної цілісності України.

Про це він написав у соцмережі Х ввечері 14 вересня, передає "Європейська правда".

Як писала "Європейська правда", Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів: Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

"Найближче оточення Путіна та ті, хто сприяє російській агресії, мають залишатися у списку санкцій", – заявив Сибіга.

За словами українського міністра, скасування санкцій щодо ключових російських олігархів, пов’язаних із режимом, таких як Усманов та Фрідман, "важко зрозуміти – особливо в умовах, коли Росія посилює терор проти нашого народу та цілеспрямовану кампанію зі знищення економіки України".

"Індивідуальні санкції є ефективним інструментом для того, щоб поодинці обмежувати діяльність тих, хто підтримує російську військову машину. Ці особи мають бути названі та притягнуті до відповідальності", – акцентував Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що продовження індивідуальних санкцій на 12 місяців замість чинних 6 місяців "стало б чітким сигналом Кремлю про те, що Європа не піддається залякуванню через безрозсудну ескалацію з боку Росії".

"Санкції є ефективними лише тоді, коли вони забезпечують довгостроковий, стійкий та незворотний тиск протягом усього часу, поки Росія продовжує свою агресію. В іншому разі Європа ризикує грати саме в ту гру, яку від неї очікує Росія", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", посли країн ЄС 11 вересня знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги Словаччини та Франції щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

12 вересня джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.