Послам ЕС презентовали проект нового санкционного списка против России на 1576 позиций

Европейская служба внешних связей (EEAS) представила на заседании Комитета постоянных представителей (COREPER) в среду, 16 сентября, новое предложение относительно нового пакета индивидуальных санкций против военно-промышленного комплекса России на 1576 позиций.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.

Евросоюз готовит новый пакет санкций против российской "оборонки" на 1576 наименований.

"Этот пакет дополнит существующий список имен и названий компаний, на которые наложены санкции ЕС за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Этот пакет содержит 1576 позиций – новых физических и юридических лиц, связанных с российской "оборонкой" и поддерживающих агрессивную войну России против Украины.

Стоит отметить, что это будет наибольший список, который добавлялся к санкционному режиму по нарушению территориальной целостности Украины за всю историю его существования (с начала войны в 2014 году).

Следующий шаг в продвижении указанного списка – технический анализ в рабочей группе при Совете ЕС, после чего уже подготовленное предложение снова вернется на рассмотрение послов государств-членов для дальнейшего утверждения.

Как сообщала "Европейская правда", именно сейчас санкционный режим по нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины находится в процессе продления: из-за позиции Франции и Словакии ЕС продлил санкции против Путина и Лаврова лишь на 7 дней – чтобы выиграть время на дополнительные переговоры.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывал ЕС не снимать санкции с российских олигархов.