В Литві стартували масштабні військові навчання, які триватимуть місяць

Збройні сили Литви у четвер розпочинають навчання з національної оборони "Грім Перкунаса – 2026" для перевірки готовності армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Маневри триватимуть до 15 жовтня. Під час навчань буде оцінено готовність штабів і підрозділів литовської армії до виконання завдань, передбачених планами оборони держави, а також їхню взаємодію з союзниками по НАТО.

У рамках навчань буде відпрацьовано активацію Стратегічного командування ЗС Литви, координацію дій з Об’єднаним командуванням сил НАТО в Брюнсюмі, службами МВС, Національним центром управління кризами та муніципалітетами.

Військові відпрацюють реагування на асиметричні та гібридні загрози, посилення охорони кордонів та критичної інфраструктури, активацію сил швидкого реагування та мобілізаційні процедури. Також буде перевірено доукомплектування армійських підрозділів військовослужбовцями активного резерву.

Литовські навчання відбудуться спільно з маневрами НАТО Steadfast Duel 2026. На національному рівні вони будуть синхронізовані з іншими навчаннями ЗС Литви та державних відомств.

У вересні та жовтні в маневрах візьмуть участь близько 4,2 тисячі литовських військовослужбовців, а до різних підрозділів буде призвано до 2,4 тисячі військовослужбовців активного резерву.

Під час навчань також будуть активовані військові комендатури та перевірено їхню взаємодію з армійськими підрозділами та іншими відомствами.

У серпні ВПС країн Балтії провели навчання з виживання на морі. Також писали, що очільник МЗС Польщі закликав НАТО посилити навчання біля Калінінградської області Росії.