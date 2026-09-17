В Литве начались масштабные военные учения, которые продлятся месяц

Вооруженные силы Литвы в четверг начинают учения по национальной обороне "Гром Перкунаса – 2026" для проверки готовности армии и государственных ведомств к переходу от мирного времени к кризисному и военному положению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Маневры продлятся до 15 октября. В ходе учений будет оценена готовность штабов и подразделений литовской армии к выполнению задач, предусмотренных планами обороны государства, а также их взаимодействие с союзниками по НАТО.

В рамках учений будет отработана активация Стратегического командования ВС Литвы, координация действий с Объединенным командованием сил НАТО в Брюнсюме, службами МВД, Национальным центром управления кризисами и муниципалитетами.

Военные отработают реагирование на асимметричные и гибридные угрозы, усиление охраны границ и критической инфраструктуры, активацию сил быстрого реагирования и мобилизационные процедуры. Также будет проверена доукомплектовка армейских подразделений военнослужащими активного резерва.

Литовские учения пройдут совместно с маневрами НАТО Steadfast Duel 2026. На национальном уровне они будут синхронизированы с другими учениями ВС Литвы и государственных ведомств.

В сентябре и октябре в маневрах примут участие около 4,2 тысячи литовских военнослужащих, а в различные подразделения будет призвано до 2,4 тысячи военнослужащих активного резерва.

В ходе учений также будут активированы военные комендатуры и проверено их взаимодействие с армейскими подразделениями и другими ведомствами.

В августе ВВС стран Балтии провели учения по выживанию на море. Также сообщалось, что глава МИД Польши призвал НАТО усилить учения вблизи Калининградской области России.