Укр Рус Eng

В Литве начались масштабные военные учения, которые продлятся месяц

Новости — Четверг, 17 сентября 2026, 11:07 — Ирина Кутелева

Вооруженные силы Литвы в четверг начинают учения по национальной обороне "Гром Перкунаса – 2026" для проверки готовности армии и государственных ведомств к переходу от мирного времени к кризисному и военному положению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Маневры продлятся до 15 октября. В ходе учений будет оценена готовность штабов и подразделений литовской армии к выполнению задач, предусмотренных планами обороны государства, а также их взаимодействие с союзниками по НАТО.

В рамках учений будет отработана активация Стратегического командования ВС Литвы, координация действий с Объединенным командованием сил НАТО в Брюнсюме, службами МВД, Национальным центром управления кризисами и муниципалитетами.

Военные отработают реагирование на асимметричные и гибридные угрозы, усиление охраны границ и критической инфраструктуры, активацию сил быстрого реагирования и мобилизационные процедуры. Также будет проверена доукомплектовка армейских подразделений военнослужащими активного резерва.

Литовские учения пройдут совместно с маневрами НАТО Steadfast Duel 2026. На национальном уровне они будут синхронизированы с другими учениями ВС Литвы и государственных ведомств.

В сентябре и октябре в маневрах примут участие около 4,2 тысячи литовских военнослужащих, а в различные подразделения будет призвано до 2,4 тысячи военнослужащих активного резерва.

В ходе учений также будут активированы военные комендатуры и проверено их взаимодействие с армейскими подразделениями и другими ведомствами.

В августе ВВС стран Балтии провели учения по выживанию на море. Также сообщалось, что глава МИД Польши призвал НАТО усилить учения вблизи Калининградской области России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва
Реклама: