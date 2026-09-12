Глава МЗС Польщі закликав НАТО посилити навчання біля Калінінградської області РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що НАТО має посилити військові навчання біля Калінінградської області РФ.

Про це глава МЗС Польщі сказав у п’ятницю, 11 вересня, під час щорічної зустрічі YES у Києві, яку провів фонд Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Сікорський заявив, що Польща дуже уважно стежить за Калінінградською областю та наголосив, що там "практично немає військ".

"Отже, Путін знає, або припускає, що НАТО є мирним альянсом, й ми не скористаємося його локальною слабкістю. І, можливо, це помилка", – зазначив він

На уточнювальне запитання, чи пропонує він, аби НАТО захопив Калінінградську область, Сікорський відповів: "Ні".

"Я пропоную, щоб ми проводили настільки агресивні навчання на нашому боці, щоб він не був упевнений у тому, що саме ми зробимо. І щоб через це йому довелося перекинути частину сил з України", – наголосив глава МЗС Польщі.

Варто зауважити, що наприкінці серпня до Польщі прибули 28 танків K2 південнокорейського виробництва, які будуть розгорнуті поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.

Також писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу "не можуть бути наївними" щодо загрози, яку становить Росія.