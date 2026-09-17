У Польщі посилюють ППО на тлі останніх провокацій Росії

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна посилює активність своїх повітряних сил на тлі провокацій з боку Росії.

Про це Косіняк-Камиш заявив у себе в Х, інформує "Європейська правда".

Зокрема, у Польщі планують збільшити кількість літаків F-16 та гелікоптерів, щоб посилити потужності ППО.

"Після останніх російських провокацій та актів агресії я прийняв рішення про розширення захисту нашого повітряного простору. Ми збільшуємо активність наших повітряних сил, включно з літаками F-16 та гелікоптерами", – написав Косіняк-Камиш.

За словами міністра оборони Польщі, також в уряді вирішили посилити системи реагування на загрози по території всієї країни.

"Останні тижні показали, що провокації з боку Росії набувають різних форм і несуть загрозу в місцях, які досі вважалися безпечними. Польща весь час моніторить ситуацію на східному кордоні. Ми також посилюємо системи для швидкого реагування на загрози на території всієї Польщі", – заявив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, у зв’язку з атаками реактивних дронів на західну частину України 17 вересня польські Збройні сили підняли в повітря винищувачі, оголосили повітряну тривогу, а два аеропорти призупинили польоти.

Раніше у Польщі повідомляли, що понад 100 км кордону з Україною обладнають електронною системою захисту.