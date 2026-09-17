У Польщі другий день поспіль аеропорти призупиняли роботу через російські дрони в Україні

У зв’язку з атаками реактивних дронів на західну частину України польські Збройні сили підняли в повітря винищувачі, оголосили повітряну тривогу, а два аеропорти призупинили польоти.

Про це інформує TVN24, повідомляє "Європейська правда".

Мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення про загрозу. А аеропорти у Любліні та Жешуві призупинили роботу.

"У зв’язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві тимчасово призупинили авіаційну діяльність", – повідомила Польська агенція повітряного руху.

Приблизно через годину військові завершили операцію, і роботу аеропортів відновили. Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що "задіяло необхідні сили та засоби, які перебувають у його розпорядженні".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик повідомив, що "оперативний командувач видав тут наказ про попередню авторизацію і був готовий збити ці об’єкти". Про порушення польського повітряного простору не повідомлялося.

Державна прикордонна служба України повідомила, що під час російського нападу влучань в прикордонну інфраструктуру не було.

У середу, 16 вересня, у прикордонних областях у Польщі теж піднімали винищувачі та оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів на українські області. Також призупиняли роботу аеропортів Жешува та Любліна.

Нагадаємо, 17 вересня поляків налякав звук вибуху в центральній частині країни. Польські військові пояснили, що вибух був пов’язаний із подоланням звукового бар'єра військовими бойовими літаками.