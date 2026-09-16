Понад 100 км кордону Польщі з Україною обладнають електронною системою захисту

Понад 100-кілометрову ділянку кордону з Україною обладнають системою, яка доповнюватиме фізичні бар’єри та складатиметься, зокрема, із засобів моніторингу й детекторів руху.

Про це пише Polskie Radio, інформує "Європейська правда".

Проєкт впроваджують у рамках програми підсилення захисту польсько-українського кордону, у зв’язку зі збільшенням російських атак поблизу.

"Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу. Наступний проєкт – це ще 43 кілометри сухопутного кордону з Україною, також на території відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби. Це наші найближчі плани", – повідомила заступниця головного коменданта Прикордонної служби Польщі бригадна генерал Віолета Гожковська.

У планах також є розширення вже наявних систем на кордонах із Росією та Білоруссю.

"Йдеться про такі елементи, як спостережні вежі. Ці вежі будуть оснащені оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю встановлять системи для виявлення безпілотників", – зазначила Гожковська.

Кошти на інвестиції на обох кордонах виділив Європейський Союз. Віолета Гожковська також заявила, що через вето президента Кароля Навроцького на закон, який стосується використання коштів із програми SAFE, служба не змогла здійснити закупівлі на суму 3 мільярди злотих. У планах були, зокрема, придбання броньованих автомобілів та кулеметів.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.