Президент Сербії прибув до України

Президент Сербії Александар Вучич у п’ятницю, 18 вересня, прибув до України з візитом.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Як зазначив Вучич, він за запрошенням президента України Володимира Зеленського братиме участь у засіданні "Карпатської інтеграційної ініціативи" – "важливого проєкту, спрямованого на забезпечення економічної, транспортної та інфраструктурної взаємопов’язаності країн розширеного Карпатського регіону".

"Я роблю все це для того, щоб і надалі забезпечувати стабільність та мир для наших громадян і для Сербії", – зазначив він.

Вучич також додав, що Сербія може чимало чого запропонувати в плані транспортного сполучення, особливо з Румунією та Угорщиною.

"Ми вважаємо, що у сфері транспортного сполучення, зокрема з Румунією та Угорщиною, а також з Україною та Польщею, ми маємо чимало чого запропонувати – від залізничних ліній та автомобільних доріг до більш відкритих кордонів та кращої співпраці у сільському господарстві й у всіх інших сферах", – заявив президент Сербії.

Крім того, на захід, що відбувається в Івано-Франківській області, очікується приїзд президента Румунії Нікушора Дана.

Згідно із заявою адміністрації румунського президента, в рамках саміту відбудеться низка супутніх заходів, серед яких Карпатський економічний форум, Молодіжний форум, зустрічі представників місцевої влади, а також зустрічі, присвячені культурній співпраці та охороні природи.

Ініціатива має на меті об’єднати представників країн, на території яких простягаються Карпатські гори: Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини та України, а також інших учасників, що відіграють важливу роль у регіональному співробітництві.

Основними цілями зустрічі на високому рівні є координація зусиль з реалізації економічного потенціалу Карпатського регіону, підвищення інвестиційної привабливості, захист і популяризація культурної та природної спадщини, а також зміцнення згуртованості в регіоні.

Також приїзд до України анонсував польський прем’єр Дональд Туск.

За його словами, в Україні він, зокрема планує зустрітись зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо, щоб обговорити питання санкцій проти РФ.

Повідомляли також, що в рамках саміту Європейської ради 15-16 жовтня у Брюсселі лідери держав Євросоюзу обговорять українське питання за участі президента України Володимира Зеленського.