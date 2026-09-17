Туск анонсував візит до України, де обговорить санкції проти Росії з Фіцо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у п’ятницю, 18 вересня, він відвідає Україну, де, зокрема, зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск заявив під час спільної пресконференції в четвер у Варшаві з австрійським канцлером Крістіаном Штокером, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, там Дональд Туск планує обговорити питання санкції проти Росії. Польський прем’єр зазначив, що позиція Франції у цьому питанні його дуже здивувала, натомість Словаччина вже традиційно "обережніше підходить до різних санкцій".

"Після моєї зустрічі з прем'єрами Вишеградської групи в Братиславі кілька днів тому я оптимістичний щодо позиції всієї Вишеградської групи стосовно санкцій. Завтра я побачуся з прем'єром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт. Натомість щодо французької позиції – я намагатимуся дізнатися у президента Макрона, чи справді захист інтересів однієї людини є пріоритетом для Франції",– підкреслив Туск.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива", який пройде 18-20 вересня в Івано-Франківській області. Подія збере представників бізнесу з різних країн Карпатського регіону.

Нагадаємо, за даними "Європейської правди", 14 вересня ні Словаччина, ні Франція не погодилися змінити свої вимоги, без яких вони не готові продовжити санкції проти РФ.

Словаки вимагають вилучити з санкційного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова, а Франція ще у пʼятницю, 11 вересня, доєдналася до вимоги вилучити Усманова.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.