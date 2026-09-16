15 жовтня лідери ЄС обговорять з Зеленським плани з фінансування України

У рамках саміту Європейської ради 15-16 жовтня у Брюсселі лідери держав Євросоюзу обговорять українське питання за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від європейського посадовця та дипломата ЄС, які побажали лишитися неназваними.

Зеленський на Єврораді обговорить з лідерами ЄС проблеми фінансування України у 2026-27 роках.

"Сьогодні на засіданні COREPER (Комітет постійних представників держав ЄС – "ЄП") у Брюсселі був представлений порядок денний жовтневої Європейської ради. Український блок буде обговорений у перший день, в обговоренні візьме участь президент Зеленський", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Наразі невідомо, чи вирішить Зеленський приїхати особисто, чи долучиться до дискусії за відеозвʼязком.

Під час обговорення українського питання очільники держав ЄС традиційно підіб'ють підсумки за всіма напрямами роботи.

Після розмови з президентом Зеленським дискусія продовжиться у форматі 27 – лише очільники 27 держав ЄС.

"Обговорення включатиме ескалацію гібридних атак Росії в Україні та в державах-членах ЄС. Іншим важливим елементом дискусії буде фінансування: більш конкретне визначення потреб України та того, як задовольняти їх спільно з міжнародними партнерами", – повідомив інший співрозмовник "ЄвроПравди".

Перед "українським питанням", зранку 15 жовтня, лідери розпочнуть зустріч з обговорення конкурентоспроможності ЄС та оцінять прогрес у реалізації дорожньої карти "Одна Європа, один ринок" за участю президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

У форматі 27 лідери проведуть ширшу дискусію щодо глобальних макроекономічних дисбалансів, а Єврокомісія поділиться результатами свого діалогу з Китаєм та планами щодо того, як доповнити наявний інструментарій торговельного захисту.

Денне засідання 15 жовтня буде присвячене Багаторічній фінансовій рамці (MFF) – бюжету ЄС на 2028-2034 роки, щодо якого держави ЄС прагнуть досягти угоди до кінця року. Переговори зараз переходять у вирішальну фазу.

Під час вечері 15 жовтня лідери ЄС обговорять розширення Євросоюзу, зокрема прогрес на цьому шляху всіх держав-кандидатів, а також – внутрішні реформи ЄС, повʼязані з розширенням, та можливі обмежувальні заходи для майбутніх нових членів.

Другий день саміту – 16 жовтня – лідери розпочнуть з обговорення проблем міграції. Далі на порядку денному – дискусії щодо безпеки та оборони і Близького Сходу.

Засідання Європейської ради планують завершити в обідній час 16 жовтня, розповіли співрозмовники "ЄвроПравди".

Як повідомляла "Європейська правда", у Єврокомісії вже відповіли на прохання України про гроші: надіслали список необхідних до виконання реформ.

Варто зауважити, у ЄС що досі не знають суми потреб України в додатковому фінансуванні.

Водночас неофіційно триває дискусія про те, щоби використати на це заморожені російські активи. Детально у статті "Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель"

Нагадаємо, на минулому саміті лідерів ЄС у Брюсселі у червні Зеленський закликав ЄС погодити відкриття решти 5 перемовних кластерів для України ще у червні.