Президент Сербии прибыл в Украину

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 18 сентября, прибыл в Украину с визитом.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как отметил Вучич, он по приглашению президента Украины Владимира Зеленского примет участие в заседании "Карпатской интеграционной инициативы" – "важного проекта, направленного на обеспечение экономической, транспортной и инфраструктурной взаимосвязанности стран расширенного Карпатского региона".

"Я делаю все это для того, чтобы и в дальнейшем обеспечивать стабильность и мир для наших граждан и для Сербии", – отметил он.

Вучич также добавил, что Сербия может многое предложить в плане транспортного сообщения, особенно с Румынией и Венгрией.

"Мы считаем, что в сфере транспортного сообщения, в частности с Румынией и Венгрией, а также с Украиной и Польшей, у нас есть что предложить – от железнодорожных линий и автомобильных дорог до более открытых границ и более тесного сотрудничества в сельском хозяйстве и во всех других сферах", – заявил президент Сербии.

Кроме того, на мероприятие, проходящее в Ивано-Франковской области, ожидается приезд президента Румынии Никушора Дана.

Согласно заявлению администрации румынского президента, в рамках саммита состоится ряд сопутствующих мероприятий, среди которых Карпатский экономический форум, Молодежный форум, встречи представителей местных властей, а также встречи, посвященные культурному сотрудничеству и охране природы.

Инициатива направлена на объединение представителей стран, на территории которых простираются Карпатские горы: Австрии, Чехии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Венгрии и Украины, а также других участников, играющих важную роль в региональном сотрудничестве.

Основными целями встречи на высоком уровне являются координация усилий по реализации экономического потенциала Карпатского региона, повышение инвестиционной привлекательности, защита и популяризация культурного и природного наследия, а также укрепление сплоченности в регионе.

Также визит в Украину анонсировал польский премьер Дональд Туск.

По его словам, в Украине он, в частности, планирует встретиться со словацким премьером Робертом Фицо, чтобы обсудить вопрос санкций против РФ.

Сообщалось также, что в рамках саммита Европейского совета 15–16 октября в Брюсселе лидеры государств Евросоюза обсудят украинский вопрос при участии президента Украины Владимира Зеленского.