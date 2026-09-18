ЗМІ: Пентагон допускає виведення з Європи приблизно третини американських сил

США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше – відповідні плани зважують у Пентагоні.

Про це з посиланням на численні джерела повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".

У Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил – приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомляє телеканал на основі спілкування з сімома чинними й колишніми західними посадовцями.

За словами одного американського співрозмовника та ще одного джерела, може йтися навіть про радикальніше скорочення – близько 40 тисяч військових.

Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стурбували членів Конгресу в обох партіях та європейські столиці.

Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччини, Італії та Іспанії – на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном.

Найчисельніший контингент американських військових – 36 тисяч – розміщений у Німеччині. В Італії – близько 12 тисяч американських військовослужбовців.

Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. За словами співрозмовників, цієї п’ятниці генерал Алексус Гринкевич, який очолює європейське командування сил США та є головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, має надати свою оцінку очільнику Пентагону Піту Гегсету.

Цей документ, ймовірно, окреслить чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини "західніших" контингентів у країни східного флангу.

Гегсет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки подадуть на розгляд Трампа. Поки що, як стверджує високопосадовець з Пентагону та ще двоє джерел, ніяких конкретних рішень не ухвалювали.

Нагадаємо, влітку 2026 року Трамп заявив, що може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані.

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