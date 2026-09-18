СМИ: Пентагон допускает вывод из Европы около трети американских войск

США могут вывести из Европы около трети контингента, а то и больше – соответствующие планы обсуждаются в Пентагоне.

Об этом со ссылкой на многочисленные источники сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

В Министерстве обороны США якобы рассматривают радикальное сокращение американского присутствия в Европе, которое может коснуться трети всех американских сил – примерно 25 тысяч военнослужащих, сообщает телеканал на основе бесед с семью действующими и бывшими западными чиновниками.

По словам одного американского собеседника и еще одного источника, речь может идти даже о более радикальном сокращении – около 40 тысяч военных.

Реализация таких планов означала бы самое крупное сокращение военного присутствия США в Европе с конца холодной войны. Перспективы таких радикальных шагов встревожили членов Конгресса в обеих партиях, а также европейские столицы.

Скорее всего, сокращения затронут американские контингенты в Германии, Италии и Испании – на позицию которых президент Дональд Трамп обиделся во время его войны с Ираном.

Самый многочисленный контингент американских военных – 36 тысяч – размещен в Германии. В Италии – около 12 тысяч американских военнослужащих.

Пентагон объявил о пересмотре планов относительно американского присутствия в Европе в июне 2026 года. По словам собеседников, в эту пятницу генерал Алексус Гринкевич, возглавляющий Европейское командование вооруженных сил США и являющийся главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, должен представить свою оценку главе Пентагона Питу Хегсету.

Этот документ, вероятно, обозначит четыре варианта действий, которые могут включать сокращение присутствия американских сухопутных войск, авиации, флота и, возможно, переброску части "более западных" контингентов в страны восточного флангав.

Хегсет должен получить окончательные рекомендации 6 ноября, после чего выводы будут представлены на рассмотрение Трампа. Пока что, как утверждает высокопоставленный чиновник из Пентагона и еще два источника, никаких конкретных решений принято не было.

Напомним, летом 2026 года Трамп заявил, что может отказаться оказывать помощь странам НАТО в ответ на отсутствие поддержки со стороны государств-членов во время военной операции США в Иране.

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