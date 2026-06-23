Трамп погрожує не надати допомогу країнам НАТО, якщо його про це попросять

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані.

Про це він заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що США витрачають сотні мільйонів доларів на захист європейських країн від Росії.

"Ми витратили всі ці гроші. А потім, коли нам, можливо, потрібна допомога у дрібних справах... Вони кажуть: "Ні, ми воліємо не допомагати", – сказав Трамп.

"Це дурна заява, бо ми можемо сказати їм те саме, якщо захочемо, і, можливо, так і зробимо", – додав він.

При цьому Трамп згадав Велику Британію, Італію та Німеччину в числі країн, які ставилися до США погано.

Незважаючи на напружені відносини з альянсом, Трамп має намір взяти участь у саміті НАТО в Анкарі наступного місяця.

Трамп 20 червня пішов на ескалацію суперечки з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, заявивши у суботу, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

Він написав про це після того, як напередодні в інтерв’ю заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті Групи семи у Франції. "Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – заявив Трамп.

Мелоні опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.