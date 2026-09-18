Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС на закупівлю ракет і дронів

Україна у п’ятницю, 18 вересня, отримала від Євросоюзу 3,3 млрд євро, які мають піти на закупівлю безпілотників і ракет.

Про це у своїх соцмережах повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, інформує "Європейська правда".

Як зазначив Корецький, ЄС перерахував Україні транш у 3,3 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.

"Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Дякую президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення наших Сил оборони", – зазначив він.

Нагадаємо, у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".

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