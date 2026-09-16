Фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України

Європейський Союз запропонує створити Європейську раду безпеки за участі Британії, Канади, Норвегії, України та можливо інших держав.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу" у середу, 16 вересня.

ЄС хоче створити Європейську раду безпеки, до якої запросять Україну.

"Протягом тривалого часу ми обговорювали формат лідерів, зосереджений на безпеці нашого континенту. За участю таких партнерів, як Канада, Норвегія, Україна, Сполучене Королівство та інші", – розповіла фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що це питання "ще більш нагальне зараз, враховуючи характер і масштаб ризиків".

"Ось чому ми викладемо наші ідеї, щоб зробити Європейську раду безпеки реальністю", – пообіцяла президентка Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", Фон дер Ляєн також заявила, що разом з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас представить нову стратегію безпеки Євросоюзу, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.

Для України президентка Єврокомісії пообіцяла закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot та створення спільної з ЄС протиракетної системи на базі проєкту "Фрея".

Також виголошуючи промову "Про становище Євросоюзу" Фон дер Ляєн запропонувала зробити Канаду асоційованим членом ЄС.