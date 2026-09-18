Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС на закупку ракет и дронов

В пятницу, 18 сентября, Украина получила от Евросоюза 3,3 млрд евро, которые должны пойти на закупку беспилотников и ракет.

Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Корецкий, ЕС перечислил Украине транш в размере 3,3 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.

"Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности на закупку ракет и дронов. Благодарю председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины и укрепление наших Сил обороны", – отметил он.

Напомним, в ежегодном выступлении перед Европарламентом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".

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