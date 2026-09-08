ЄС готується виплатити Україні 3 млрд євро за 10 реформ в рамках Ukraine Facility

Єврокомісія передала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо рішення надати Україні 3 млрд євро у рамках 8-го платежу механізму Ukraine Facility на базі виконаних Україною десяти реформ, виплата планується вже у вересні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від посадовця Ради ЄС, що побажав лишитися анонімним.

ЄС вже у вересні може перерахувати Україні 3 млрд євро за десять реформ здійснених в рамках "Плану України" Ukraine Facility.

"Ще 24 серпня, під час відзначення Дня незалежності, Україна подала запит на виплату частини 5-го, 7-го та 8-го траншів "Плану України" (Ukraine Plan) механізму надання підтримки Україні – Ukraine Facility" на суму 3 млрд євро", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що Україна нарешті здійснила крок, який брала зобовʼязання виконати ще в другому кварталі 2025 року – набрання чинності законодавством щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та процесу їхньої перевірки. За це буде виплачено 286 тисяч євро.

Також були здійснені три реформи, заплановані на четвертий квартал 2025 року, вони разом принесуть українському бюджету 368 тисяч євро:

Призначення нового оператора ринку електроенергії

Набрання чинності законодавством щодо підтримки розвитку ефективного та більш сталого централізованого теплопостачання

Набрання чинності законом про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту України

Ще три схвалені Євросоюзом кроки стосуються зобовʼязань України, які стосуються поточного, 8-го траншу та "вартують" 2,292 млрд євро:

Опубліковано оцінку стійкості банківської системи

Набрання чинності законодавством щодо доступу до інформації про зовнішні інженерні роботи

Публікація звіту про впровадження державної підтримки через публічний Аграрний реєстр

Також Україна надала докази виконання трьох реформ до дев’ятого траншу (за них кошти не виплачуватимуться, але це, за даними "ЄП", зіграло позитивну роль у прийнятті рішення про виплати):

Набрання чинності правовими актами щодо покращення врегулювання проблемних кредитів

Ухвалення Операційного плану заходів з реалізації у 2026-2028 роках Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року

Ухвалення змін до Порядку здійснення державного моніторингу вод

За даними джерел "ЄвроПравди", виплата 3 млн у рамках 8-го траншу Ukraine Facility планується вже у вересні.

Нагадаємо, Рада ЄС 30 липня затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility, який дозволить Україні отримати 8,3 млрд євро у 2026 році на закриття потреб бюджету.

Як повідомляла "Європейська правда", 31 серпня президент України Володимир Зеленський призначив ще одного суддю Вищого антикорупційного суду, що є складником кроку, який необхідний для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Перед цим "ЄП" застерігала українську владу, що Україна має час орієнтовно до 17 вересня, щоб виконати умову програми Ukraine Facility щодо призначення антикорупційних суддів, аби не втратити від 250 до 300 млн євро фінансування від Європейського Союзу.

Читайте матеріал "ЄвроПравди" на цю тему: Підпис ціною 250 млн євро. Президент гальмує кошти для України, але проблема не лише у ньому.