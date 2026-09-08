ЕС готовится выплатить Украине 3 млрд евро за 10 реформ в рамках Ukraine Facility

Еврокомиссия направила на рассмотрение Совета ЕС предложение о решении предоставить Украине 3 млрд евро в рамках 8-го платежа механизма Ukraine Facility на основании десяти реформ, выполненных Украиной; выплата запланирована уже на сентябрь.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно от должностного лица Совета ЕС, пожелавшего остаться анонимным.

ЕС уже в сентябре может перечислить Украине 3 млрд евро за десять реформ, осуществленных в рамках "Плана Украины" Ukraine Facility.

"Еще 24 августа, во время празднования Дня независимости, Украина подала запрос на выплату части 5-го, 7-го и 8-го траншей "Плана Украины" (Ukraine Plan) механизма оказания поддержки Украине – Ukraine Facility" на сумму 3 млрд евро", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что Украина наконец-то сделала шаг, который обязалась осуществить ещё во втором квартале 2025 года, – вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добросовестности судей и процессе их проверки.

Также были осуществлены три реформы, запланированные на четвёртый квартал 2025 года:

Назначение нового оператора рынка электроэнергии

Вступление в силу законодательства о поддержке развития эффективного и более устойчивого централизованного теплоснабжения

Вступление в силу закона о безопасности движения и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины

Еще три одобренные Евросоюзом шага касаются обязательств Украины, связанных с текущим, 8-м траншем:

Опубликована оценка устойчивости банковской системы

Вступление в силу законодательства о доступе к информации о внешних инженерных работах

Публикация отчета о внедрении государственной поддержки через публичный Аграрный реестр

Также Украина предоставила доказательства выполнения трех реформ к девятому траншу:

Вступление в силу правовых актов об улучшении урегулирования проблемных кредитов

Принятие Операционного плана мероприятий по реализации в 2026–2028 годах Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года

Принятие изменений в Порядок осуществления государственного мониторинга вод

По данным источников "ЕвроПравды", выплата 3 млн в рамках 8-го транша Ukraine Facility планируется уже в сентябре.

Напомним, Совет ЕС 30 июля утвердил обновленный план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который позволит Украине получить 8,3 млрд евро в 2026 году для покрытия бюджетных потребностей.

Как сообщала "Европейская правда", 31 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил еще одного судью Высшего антикоррупционного суда, что является частью шага, необходимого для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility.

До этого "ЕП" предупреждала украинские власти, что у Украины есть время примерно до 17 сентября, чтобы выполнить условие программы Ukraine Facility по назначению антикоррупционных судей, чтобы не потерять от 250 до 300 млн евро финансирования от Европейского Союза.

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