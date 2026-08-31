Зеленський призначив ще одного антикорсуддю для розблокування коштів від ЄС

Президент Володимир Зеленський призначив ще одного суддю Вищого антикорупційного суду, що є складником кроку, який необхідний для отримання від 250 до 300 млн євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Про це йдеться в указі №843/2026, передає "Європейська правда".

У понеділок, 31 серпня, український президент призначив Дениса Коваленка на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Варто зазначити, що це призначення стало продовженням процесу, розпочатого 21 серпня, коли Зеленський призначив 11 суддів Вищого антикорупційного суду та 5 суддів його Апеляційної палати.

Тоді керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко пояснив, що призначено 16 з 17 відібраних суддів через те, що подання ще одного було сформоване найпізніше.

Раніше "ЄП" повідомляла, що Україна має час орієнтовно до 17 вересня, щоб виконати умову програми Ukraine Facility щодо призначення антикорупційних суддів, аби не втратити від 250 до 300 млн євро фінансування від Європейського Союзу.

У публікації "ЄП" звертала увагу на безпідставно довгу затримку, що затягнулася ще від липня, і закликала президента підписати укази якнайшвидше.

Те, що є прогрес у відборі наступних суддів, дозволяє розраховувати на отримання повної суми у 300 млн євро, свідчить інформація "ЄП".

Читайте матеріал "ЄвроПравди" на цю тему: Підпис ціною 250 млн євро. Президент гальмує кошти для України, але проблема не лише у ньому.