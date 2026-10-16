Президент Чехії заплатив 15 тисяч євро, щоб повернутись з відпустки для голосування на виборах

Президент Чехії Петр Павел з власних коштів сплатив 3 750 євро за поїздку до Марокко на відпочинок та 15 тисяч євро за те, щоб злітати до Праги для участі у муніципальних виборах.

Про це він повідомив у заяві, опублікованій канцелярією президента, передає "Європейська правда".

Павел наголосив, що канцелярія не оплачувала і не організовувала його приватну поїздку. У четвер він повернувся до Чехії регулярним рейсом.

Павел зазначив, що хотів прояснити питання, які виникли у зв’язку з поїздкою під час його перебування за кордоном, коли він не міг на них відповісти.

"Я вважаю свої слова важливими з точки зору прозорості та відкритості, але з політичної точки зору я відкидаю втручання в моє приватне життя", – написав він.

У зв’язку з імовірними підозрами, що президент не оплатив поїздку виключно за власний рахунок, депутати коаліції вимагали пояснень.

"Для поїздки з Касабланки до Праги та назад у день виборів я скористався рейсом, який виконувала приватна марокканська транспортна компанія. Рейс організував один з учасників нашої експедиції, Томаш Шебек, який супроводжував мене в поїздці разом із Павлом Кубічеком та співробітником служби охорони. Я сплатив за цю поїздку 15 тисяч євро з власних коштів", – пояснив Павел.

На початку жовтня стало відомо, що президент Чехії Петр Павел не братиме участі у голосуванні на виборах до муніципальної ради Черноучека через приватну поїздку за кордон.

Однак після критики президент все ж проголосував на виборах 9 жовтня, перервавши відпустку.

Петр Павел у вересні наклав вето на поправку до Закону про державних службовців, яка позбавляє президента повноважень призначати голів постійних представництв при міжнародних організаціях.