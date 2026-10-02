Президент Чехії проігнорує голосування на муніципальних виборах

Президент Чехії Петр Павел не братиме участі у голосуванні на виборах до муніципальної ради Черноучека наступного тижня через приватну поїздку за кордон.

Про це повідомило управління зв’язків з громадськістю Адміністрації президента передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Там також зазначили, що президент шкодує про помилку в плануванні.

Цього року у виборчому окрузі Павела не відбуваються вибори до Сенату. За інформацією Адміністрації президента, президент виїхав 2 жовтня і продовжить виконання своєї робочої програми в понеділок, 19 жовтня, приймаючи послів.

За інформацією відділу зв’язків з громадськістю, Павел постійно залишається на зв’язку з Адміністрацією президента Республіки (KPR) на випадок необхідності вирішення будь-яких ситуацій, що можуть виникнути. "Він перебуває за межами Європейського Союзу, але через приватний характер поїздки не повідомляє KPR про конкретні місця перебування", – додали в Адміністрації президента.

Політолог Ян Кубачек не вважає неучасть президента у муніципальних виборах фатальною. "Але це трохи прикро. Адже глави держави, починаючи з Вацлава Гавела, скажімо, ще з часів Томаша Масарика, завжди покладалися на те, що вони демонстративно йдуть на вибори, у своїх маніфестах закликають до виборів, підкреслюючи їхню важливість", – сказав він у відповідь на запитання ČTK.

Муніципальні вибори та перший тур виборів до Сенату в Чехії відбудуться 9 та 10 жовтня. Президент офіційно призначив дату ще в червні цього року, але, на відміну від попередніх виборів, у нього не було вибору, оскільки згідно з конституцією та подальшими поправками до виборчого законодавства місцеві та регіональні вибори завжди мають проводитися у п’ятницю та суботу першого повного тижня жовтня.

У лютому цього року Павел перебував за кордоном у приватній поїздці протягом трьох робочих днів, а до того – також на стику січня та лютого. В обох випадках Празький град без деталей повідомляв, що він вирушає до однієї з держав-членів Європейського Союзу. Щодо січневої відпустки президент оголосив у соціальних мережах, що проводить її в Іспанії, де їздить на мотоциклі. Цього літа глава держави провів відпустку в Чехії.

Президент Чехії Петр Павел у липні приїхав на Гран-прі Угорщини, один з етапів "Формули-1", та був там серед фотографів перегонів.

Петр Павел у вересні наклав вето на поправку до Закону про державних службовців, яка позбавляє президента повноважень призначати голів постійних представництв при міжнародних організаціях.