Президент Чехии заплатил 15 тысяч евро, чтобы вернуться из отпуска и проголосовать на выборах

Президент Чехии Петр Павел из собственных средств оплатил 3 750 евро за поездку в Марокко на отдых и 15 тысяч евро за то, чтобы прилететь в Прагу для участия в муниципальных выборах.

Об этом он сказал в заявлении, опубликованном канцелярией президента, передает "Европейская правда".

Павел подчеркнул, что канцелярия не оплачивала и не организовывала его частную поездку. В четверг он вернулся в Чехию регулярным рейсом.

Павел отметил, что хотел прояснить вопросы, возникшие в связи с поездкой во время его пребывания за границей, когда он не мог на них ответить.

"Я считаю свои слова важными с точки зрения прозрачности и открытости, но с политической точки зрения я отвергаю вмешательство в мою частную жизнь", – написал он.

В связи с возможными подозрениями в том, что президент не оплатил поездку исключительно за свой счет, депутаты коалиции требовали объяснений.

"Для поездки из Касабланки в Прагу и обратно в день выборов я воспользовался рейсом, который выполняла частная марокканская транспортная компания. Рейс организовал один из участников нашей экспедиции, Томаш Шебек, который сопровождал меня в поездке вместе с Павелом Кубичеком и сотрудником службы охраны. Я заплатил за эту поездку 15 тысяч евро из собственных средств", – пояснил Павел.

В начале октября стало известно, что президент Чехии Петр Павел не примет участия в голосовании на выборах в муниципальный совет Черноучека из-за частной поездки за границу.

Однако после критики президент всё же проголосовал на выборах 9 октября, прервав отпуск.

Петр Павел в сентябре наложил вето на поправку к Закону о государственных служащих, которая лишает президента полномочий назначать глав постоянных представительств при международных организациях.