В Україні оприлюднили тіньовий звіт по ключових главах переговорів про вступ до ЄС

Коаліція під проводом Лабораторії законодавчих ініціатив (ЛЗІ) оприлюднила підготовлений для Єврокомісії тіньовий звіт про рівень відповідності України рекомендаціям ЄС за переговорним кластером "Основи".

Документ опублікований на сайті ЛЗІ та організацій-учасниць консорціуму, у тому числі "ЄвроПравди".

Ви можете завантажити скорочений звіт українською, а також повний текст за главами 23-24 та щодо функціонування демократичних інституцій (останній блок цього року готувався уперше).

Як відомо, виконання Україною вимог за цими блоками має ключове значення у переговорах про вступ до ЄС: після того, як Єврокомісія та члени ЄС визнають виконання Україною проміжних бенчмарків, ми отримаємо право закривати переговори за окремими главами.

Звіт охоплює сфери верховенства права (суди, прокуратура, адвокатура, юридична освіта), боротьби з корупцією та організованою злочинністю, захисту основоположних прав і свобод людини, візової політики, міграції, питання євроінтеграції, роботи Верховної Ради України, уряду, багаторівневого врядування, виборів, громадянського суспільства тощо.

Тіньовий звіт підготовлений коаліцією громадських організацій за координації Лабораторії законодавчих ініціатив у складі ЛЗІ, Transparency International Ukraine, Центру прав людини ZMINA, "Адвоката майбутнього", Асоціації правників України, "Європи без бар’єрів", Громадянської мережі ОПОРА, Центру демократії та верховенства права і за інформаційної підтримки "Європейської правди".

"Європейська правда" готує детальніші аналітичні публікації про цей документ.