В Украине обнародовали теневой отчет по ключевым главам переговоров о вступлении в ЕС

Коалиция под руководством Лаборатории законодательных инициатив (ЛЗИ) обнародовала подготовленный для Еврокомиссии теневой отчет об уровне соответствия Украины рекомендациям ЕС по переговорному кластеру "Основы".

Документ опубликован на сайте ЛЗИ и организаций-участниц консорциума, в том числе "ЕвроПравды".

Вы можете скачать сокращённый отчёт на украинском языке, а также полный текст по главам 23–24 и о функционировании демократических институтов (последний блок в этом году готовился впервые).

Как известно, выполнение Украиной требований по этим блокам имеет ключевое значение в переговорах о вступлении в ЕС: после того как Еврокомиссия и члены ЕС признают выполнение Украиной промежуточных бенчмарков, мы получим право закрывать переговоры по отдельным главам.

Отчет охватывает сферы верховенства права (суды, прокуратура, адвокатура, юридическое образование), борьбы с коррупцией и организованной преступностью, защиты основополагающих прав и свобод человека, визовой политики, миграции, вопросов евроинтеграции, работы Верховной Рады Украины, правительства, многоуровневого управления, выборов, гражданского общества и т. д.

Теневой отчет подготовлен коалицией общественных организаций при координации Лаборатории законодательных инициатив в составе ЛЗИ, Transparency International Ukraine, Центра прав человека ZMINA, "Адвоката будущего", Ассоциации юристов Украины, "Европы без барьеров", Гражданской сети ОПОРА, Центра демократии и верховенства права и при информационной поддержке "Европейской правды".

"Европейская правда" готовит более подробные аналитические публикации об этом документе.