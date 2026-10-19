Уряд запускає "Пульс вступу" щодо виконання зобов’язань України у переговорах ЄС
Уряд готується зробити публічним інструмент моніторингу виконання Україною вимог вступу до ЄС.
Про це заявив віцепрем’єр з питань євроінтеграції Всеволод Ченцов у Києві на представленні тіньового звіту щодо ключових переговорних глав, повідомляє "Європейська правда".
Ченцов стверджує, що цей інструмент вже створений і незабаром має стати публічним.
"Ми запускаємо вже незабаром пульс вступу. Там буде урядова частина, де органи державної влади будуть обмінюватися інформацією, але також буде частина, доступна експертному середовищу", – заявив Ченцов.
Віцепрем’єр не став уточнювати конкретну дату запуску інструменту.
Він анонсував, що у цьому інструменті буде відображатися рівень виконання кожного з критеріїв вступу. "Буде зрозуміло по всіх кластерах, по всіх розділах, де ми знаходимося", – пояснив він.
Повідомлялося, що положення про систему "Пульс вступу" уряд затвердив ще минулого року.
Тоді йшлося, що за допомогою цієї системи буде здійснюватися моніторинг виконання дорожніх карт з питань верховенства права, реформи держуправління, функціонування демократичних інституцій, захисту меншин, а також "інших стратегічних документів у сфері європейської інтеграції".
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