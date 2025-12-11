Кабмін затвердив положення про систему "Пульс вступу" для моніторингу зобовʼязань з євроінтеграції

У середу, 10 грудня, український уряд затвердив положення про інформаційну систему моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції "Пульс вступу".

Про це йдеться на урядовому порталі, пише "Європейська правда".

Як зазначається, інформаційна система слугуватиме для створення, наповнення та функціонування єдиної інформаційної бази даних з питань адаптації законодавства України до положень права ЄС та виконання міжнародно-правових зобов’язань України.

За допомогою "Пульсу вступу" буде здійснюватися моніторинг виконання:

Дорожньої карти з питань верховенства права;

Дорожньої карти з питань реформи державного управління;

Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій;

Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України;

інших стратегічних документів у сфері європейської інтеграції.

"Створення та функціонування "Пульсу вступу" це також крок, який наближає нас до ЄС, оскільки це виконання заходу Дорожньої карти з питань реформи державного управління", – заявив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

За його словами, "Пульс вступу" складається з внутрішнього вебпорталу, який є приватною частиною, та вебсайту, який є публічною частиною.

"Наразі представники міністерств і відомств працюють у внутрішньому порталі. Надалі інформація з "Пульсу вступу" буде доступна для громадськості та міжнародних партнерів", – додав він.

Зазначимо, раніше такий моніторинг був щодо асоціації між Україною та Європейським Союзом – "Пульс угоди".

"Пульс угоди" створили ще за уряду Володимира Гройсмана. Тоді він був інструментом виключно для внутрішнього використання – публікували лише загальний показник з нього. Це викликало постійну критику з боку фахівців з євроінтеграції і звинувачення у викривленні даних.

Лише після зміни президента та уряду у 2019 році інструмент зробили публічним.

