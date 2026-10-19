Правительство запускает "Пульс вступления" по выполнению обязательств Украины в переговорах с ЕС

Правительство готовится сделать публичным инструмент мониторинга выполнения Украиной требований для вступления в ЕС.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов в Киеве на презентации теневого отчета по ключевым переговорным главам, сообщает "Европейская правда".

Ченцов утверждает, что этот инструмент уже создан и в ближайшее время должен стать общедоступным.

"Мы запускаем уже в ближайшее время "Пульс вступления". Там будет правительственная часть, где органы государственной власти будут обмениваться информацией, но также будет часть, доступная экспертному сообществу", – заявил Ченцов.

Вице-премьер не стал уточнять конкретную дату запуска инструмента.

Он сообщил, что в этом инструменте будет отображаться уровень выполнения каждого из критериев вступления. "Будет ясно по всем кластерам, по всем разделам, на каком этапе мы находимся", – пояснил он.

Сообщалось, что положение о системе "Пульс вступления" правительство утвердило еще в прошлом году.

Тогда говорилось, что с помощью этой системы будет осуществляться мониторинг выполнения дорожных карт по вопросам верховенства права, реформы государственного управления, функционирования демократических институтов, защиты меньшинств, а также "других стратегических документов в сфере европейской интеграции".

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