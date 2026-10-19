Двоє громадян Фінляндії поставили РФ електроніку на суму не менше 30 млн євро, яка може використовуватись у ракетах для атак на українські міста.

Про це йдеться в розслідуванні Yle MOT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, це винятковий випадок навіть у світовому масштабі. Раніше Фінляндія не стикалася з експортом комплектуючих таких обсягів до Росії під час дії санкцій.

Головним фігурантом є Денис Ємельянов, який отримав фінське громадянство у 2018 році.

Одна з його компаній PT Technology Asia, зареєстрована в Гонконзі, протягом багатьох років експортувала електронні компоненти до Росії. Однак бізнес значно розширився після того, як Росія розпочала війну в Україні в лютому 2022 року.

Компанія Ємельянова поставила Росії електроніку на суму понад 20 млн євро, яка може широко використовуватися в російських ракетах. Через санкції ЄС пряма експортна поставка такої продукції з Фінляндії до Росії була неможлива. У Росії ця продукція потрапила на підприємства, що обслуговують військову промисловість, йдеться в розслідуванні.

Схоже, американська влада це помітила. Восени 2023 року компанія Ємельянова, що базується в Гонконзі, була внесена до чорного списку експортного контролю Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США. Це відомство, крім іншого, контролює експорт товарів подвійного призначення, тобто товарів, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у воєнних цілях.

Внесення до чорного списку фактично позбавило Ємельянова можливості вести бізнес через американські компанії та обмежило його доступ до американських технологій загалом.

Ємельянов діяв не сам. У нього є діловий партнер і сусід – естонець російського походження з фінським громадянством, який володіє зареєстрованою в Сербії компанією AK Technology. Ця фірма поставила Росії товарів військового призначення на суму понад 8 млн євро.

Гонконгська компанія Дениса Ємельянова та сербська компанія іншого фіна вели бізнес із Росією як незалежно одна від одної, так і спільно.

Журналісти дослідили поставки Ємельянова та його сусіда до Росії, використовуючи дані міжнародної митниці. У них практично однакові клієнти. Більшість цих компаній пов’язані між собою, наприклад, діловими відносинами та адресами.

Багато з цих компаній фігурують у списку офіційних підрядників російської армії, який просочився в пресу. Принаймні одна з компаній виробляє безпілотні літальні апарати для військових. Самі компанії також заявляють, що обслуговують армію. З цієї причини багато з цих компаній перебувають під санкціями.

Значна частина поставлених компонентів підходить для ракети Х-101 та інших ракет, які Росія регулярно використовує для вбивства мирних жителів.

Ємельянов заперечує порушення санкцій, хоча його продукція дійсно потрапляла до компаній, пов’язаних з армією. На запитання, чи працював він в інтересах Росії, він відповів англійською: "Ніколи, ніколи. До біса війну. Я поважаю закони Фінляндії й не хочу підтримувати вбивство людей".

Пізніше через фінського юриста він передав більш детальну заяву: товари відправлялися до Росії виключно для промислового використання, і він не порушував санкції ЄС навмисно. Він також зазначив, що публікація матеріалу може поставити під загрозу безпеку його ділових партнерів або їхніх родичів, які мешкають у Росії.

Згідно з даними Торгового реєстру Гонконгу, Ємельянов уже закрив свою компанію. Його сусід у Луумакі розпочав аналогічний процес у своїй сербській компанії.

Однак журналісти дізнались, що Ємельянов є директором нової компанії, зареєстрованої в Дубаї. Ця компанія також експортувала технології до Росії, хоча й у значно менших обсягах.

У ній працюють двоє співробітників, які раніше представляли гонконзьку фірму Ємельянова. На одного з них раніше була зареєстрована адреса, пов’язана з підрозділом російської військової розвідки, через який Росія здобуває західні військові технології.

За словами Ємельянова, цей співробітник припинив службу в російській армії багато років тому.

У вересні стало відомо, що фінська митниця проводить розслідування за підозрою у незаконному ввезенні до РФ товарів на суму до 6 млн євро в обхід європейських санкцій.

Нагадаємо, на початку липня суд у Фінляндії визнав винним у порушенні європейських санкцій фінського бізнесмена Рісто Рііхімякі, який займався експортом вантажівок і причепів до сусідньої Росії.