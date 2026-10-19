Двое граждан Финляндии годами поставляли в Россию детали для ракет – расследование

Двое граждан Финляндии поставили в РФ электронику на сумму не менее 30 млн евро, которая может использоваться в ракетах для атак на украинские города.

Об этом говорится в расследовании Yle MOT, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в публикации, это исключительный случай даже в мировом масштабе. Ранее Финляндия не сталкивалась с экспортом комплектующих таких объемов в Россию в период действия санкций.

Главным фигурантом является Денис Емельянов, получивший финское гражданство в 2018 году.

Одна из его компаний, PT Technology Asia, зарегистрированная в Гонконге, на протяжении многих лет экспортировала электронные компоненты в Россию. Однако бизнес значительно расширился после того, как Россия начала войну в Украине в феврале 2022 года.

Компания Емельянова поставила России электронику на сумму более 20 млн евро, которая может широко использоваться в российских ракетах. Из-за санкций ЕС прямая экспортная поставка такой продукции из Финляндии в Россию была невозможна. В России эта продукция попала на предприятия, обслуживающие военную промышленность, говорится в расследовании.

Похоже, американские власти это заметили. Осенью 2023 года компания Емельянова, базирующаяся в Гонконге, была внесена в черный список экспортного контроля Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. Это ведомство, помимо прочего, контролирует экспорт товаров двойного назначения, то есть товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Внесение в черный список фактически лишило Емельянова возможности вести бизнес через американские компании и ограничило его доступ к американским технологиям в целом.

Емельянов действовал не в одиночку. У него есть деловой партнер и сосед – эстонец русского происхождения с финским гражданством, владеющий зарегистрированной в Сербии компанией AK Technology. Эта фирма поставила в Россию товары военного назначения на сумму более 8 млн евро.

Гонконгская компания Дениса Емельянова и сербская компания другого финна вели бизнес с Россией как независимо друг от друга, так и совместно.

Журналисты исследовали поставки Емельянова и его соседа в Россию, используя данные международной таможни. У них практически одинаковые клиенты. Большинство этих компаний связаны между собой, например, деловыми отношениями и адресами.

Многие из этих компаний фигурируют в списке официальных подрядчиков российской армии, который просочился в прессу. По крайней мере одна из компаний производит беспилотные летательные аппараты для военных. Сами компании также заявляют, что обслуживают армию. По этой причине многие из этих компаний находятся под санкциями.

Значительная часть поставленных компонентов подходит для ракеты Х-101 и других ракет, которые Россия регулярно использует для убийства мирных жителей.

Емельянов отрицает нарушение санкций, хотя его продукция действительно попадала в компании, связанные с армией. На вопрос, работал ли он в интересах России, он ответил на английском: "Никогда, никогда. К чёрту войну. Я уважаю законы Финляндии и не хочу поддерживать убийство людей".

Позже через финского юриста он передал более подробное заявление: товары отправлялись в Россию исключительно для промышленного использования, и он не нарушал санкции ЕС умышленно. Он также отметил, что публикация материала может поставить под угрозу безопасность его деловых партнеров или их родственников, проживающих в России.

Согласно данным Торгового реестра Гонконга, Емельянов уже закрыл свою компанию. Его сосед в Луумаки начал аналогичный процесс в своей сербской компании.

Однако журналисты узнали, что Емельянов является директором новой компании, зарегистрированной в Дубае. Эта компания также экспортировала технологии в Россию, хотя и в значительно меньших объемах.

В ней работают двое сотрудников, которые ранее представляли гонконгскую фирму Емельянова. На одного из них ранее был зарегистрирован адрес, связанный с подразделением российской военной разведки, через которое Россия получает западные военные технологии.

По словам Емельянова, этот сотрудник прекратил службу в российской армии много лет назад.

В сентябре стало известно, что финская таможня проводит расследование по подозрению в незаконном ввозе в РФ товаров на сумму до 6 млн евро в обход европейских санкций.

Напомним, в начале июля суд в Финляндии признал виновным в нарушении европейских санкций финского бизнесмена Ристо Риихимяки, который занимался экспортом грузовиков и прицепов в соседнюю Россию.