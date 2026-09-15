У Фінляндії розслідують серйозне порушення санкцій: до РФ вивезли товари на мільйони євро

У Фінляндії митниця проводить розслідування за підозрою у незаконному ввезенні до РФ товарів на суму до шести мільйонів євро в обхід європейських санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За даними митниці, представники компаній зі Східної Фінляндії організували постачання товарів до Росії з порушенням режиму санкцій.

Зазначається, що одна з компаній відповідала за експортні операції, інша – за зберігання товарів.

Експортна компанія заявила митній службі, що відправляє товари до Казахстану та Туреччини, однак, згідно з даними попереднього розслідування, товари були вивезені до Росії.

Митниця підозрює, що до Росії вивезли гідравлічні насоси, двигуни та різні клапани на суму близько 5,9 мільйона євро.

З липня 2022 року експорт цих товарів до РФ заборонено згідно з регламентом санкцій ЄС.

Митниця підозрює двох осіб у серйозному порушенні режиму санкцій. Попереднє розслідування справи наближається до завершення.

За даними митниці, матеріали будуть передані до прокуратури Східної Фінляндії до кінця року.

Один із підозрюваних також є відповідачем у чотирьох інших справах про порушення санкцій, які розглядаються в окружному суді Південної Карелії.

Нагадаємо, на початку липня суд у Фінляндії визнав винним у порушенні європейських санкцій фінського бізнесмена Рісто Рііхімякі, який займався експортом вантажівок і причепів до сусідньої Росії.

В лютому Німеччина заарештувала 5 осіб за підозрами в оборонних закупівлях для Росії.

Крім того, бізнесмена з Гамбурга запідозрили у ввезенні російських товарів в обхід санкцій.