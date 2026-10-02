Сибіга обговорив з представником НАТО захист України від російських атак

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з директором Офісу генерального секретаря НАТО Джеффрі ван Левеном.

Про це Сибіга повідомив у себе в Х, пише "Європейська правда".

Сибіга та ван Левен обговорили подальшу співпрацю та допомогу для захисту українських міст і припинення терору дронами та ракетами з боку Росії. Зокрема, Київ у вересні мав понад 230 повітряних тривог.

"Я поінформував його про терористичну кампанію Росії, включно з використанням дронів "Шахед" із реактивними двигунами, та про кроки, необхідні для протидії їй. Ми цінуємо його готовність відвідати Україну та на власні очі побачити умови, в яких щодня живуть наші люди та міста", – написав глава українського МЗС.

Good meeting with Jeffrey van Leeuwen, Director of the Office of the NATO Secretary General.



I briefed him on Russia’s ongoing terror campaign, including the use of jet-powered Shahed drones, and on the steps needed to counter it. We appreciate his readiness to visit Ukraine… pic.twitter.com/7xgtLJij4G – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 2, 2026

За словами Сибіги, ЗСУ продовжують захищати весь євроатлантичний простір від російської загрози.

"Російські атаки вже загрожують не лише Україні, а й країнам-членам НАТО через посилення ударів по прикордонній інфраструктурі, акти саботажу та інші небезпечні провокації", – додав Сибіга.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту та міжнародні організації посилити тиск на Росію, щоб та припинила облогу Олешок.

Також Україна отримала чотири пропозиції щодо припинення вогню від Індії, Туреччини, Єгипту і США та готова до різних варіантів перемир’я з Росією.