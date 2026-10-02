Сибига обсудил с представителем НАТО защиту Украины от российских атак

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с директором Офиса генерального секретаря НАТО Джеффри ван Левеном.

Об этом Сибига сообщил в своем аккаунте в X, пишет "Европейская правда".

Сибига и ван Левен обсудили дальнейшее сотрудничество и помощь в защите украинских городов и прекращении террора с использованием дронов и ракет со стороны России. В частности, в сентябре в Киеве было зафиксировано более 230 воздушных тревог.

"Я проинформировал его о террористической кампании России, включая использование дронов "Шахед" с реактивными двигателями, и о мерах, необходимых для противодействия. Мы ценим его готовность посетить Украину и воочию увидеть условия, в которых ежедневно живут наши люди и города", – написал глава украинского МИД.

Good meeting with Jeffrey van Leeuwen, Director of the Office of the NATO Secretary General.



I briefed him on Russia’s ongoing terror campaign, including the use of jet-powered Shahed drones, and on the steps needed to counter it. We appreciate his readiness to visit Ukraine… pic.twitter.com/7xgtLJij4G – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 2, 2026

По словам Сибиги, ВСУ продолжают защищать все евроатлантическое пространство от российской угрозы.

"Российские атаки уже угрожают не только Украине, но и странам-членам НАТО из-за усиления ударов по приграничной инфраструктуре, актов саботажа и других опасных провокаций", – добавил Сибига.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество и международные организации усилить давление на Россию, чтобы та прекратила осаду Олешко.

Также Украина получила четыре предложения о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США и готова к различным вариантам перемирия с Россией.