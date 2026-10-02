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Сибига обсудил с представителем НАТО защиту Украины от российских атак

Новости — Пятница, 2 октября 2026, 13:02 — Ольга Романская

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с директором Офиса генерального секретаря НАТО Джеффри ван Левеном.

Об этом Сибига сообщил в своем аккаунте в X, пишет "Европейская правда".

Сибига и ван Левен обсудили дальнейшее сотрудничество и помощь в защите украинских городов и прекращении террора с использованием дронов и ракет со стороны России. В частности, в сентябре в Киеве было зафиксировано более 230 воздушных тревог.

"Я проинформировал его о террористической кампании России, включая использование дронов "Шахед" с реактивными двигателями, и о мерах, необходимых для противодействия. Мы ценим его готовность посетить Украину и воочию увидеть условия, в которых ежедневно живут наши люди и города", – написал глава украинского МИД.

По словам Сибиги, ВСУ продолжают защищать все евроатлантическое пространство от российской угрозы.

"Российские атаки уже угрожают не только Украине, но и странам-членам НАТО из-за усиления ударов по приграничной инфраструктуре, актов саботажа и других опасных провокаций", – добавил Сибига.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество и международные организации усилить давление на Россию, чтобы та прекратила осаду Олешко.

Также Украина получила четыре предложения о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США и готова к различным вариантам перемирия с Россией.

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Сибига
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