Сибіга закликав міжнародну спільноту вимагати в Росії припинити облогу Олешок

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту та міжнародні організації посилити тиск на Росію, щоб та припинила облогу Олешок.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Андрій Сибіга заявив, що ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб допомогти людям, наприклад доставляють дронами гуманітарну допомогу.

"Кожен день на рахунку в порятунку людей, які там голодують і вмирають. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів діяти негайно та вимагати негайного гуманітарного доступу, щоб покласти край цій катастрофі", – написав Сибіга.

За словами глави українського МЗС, Росія планує пропагандистську кампанію, де стверджуватиме, що гуманітарної катастрофи у місті немає.

"За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках, змушуючи місцевих жителів говорити на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам", – зазначив міністр закордонних справ.

Як повідомляла "Європейська правда", 28 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС намагається доправити гуманітарну допомогу в окуповані Олешки.

А в Євросоюзі заявили, що вимагають у Росії забезпечити гуманітарний доступ до Олешок і намагаються отримати його за допомогою міжнародних партнерів.

Більше про ситуацію в окупованому місті читайте у матеріалі УП: "Олешки в облозі: місто, де їдять траву, ховають тіла в підвалі лікарні та чекають на евакуацію, якої немає".