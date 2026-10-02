Сибіга розповів про чотири варіанти перемир'я з РФ

Україна отримала чотири пропозиції щодо припинення вогню від Індії, Туреччини, Єгипту і США та готова до різних варіантів перемир’я з Росією.

Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга у коментарі журналістам у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сибіга наголосив, що Україна готова до різних форматів перемир’я, але лише у тому разі, що припинення вогню стосуватиметься й енергетики, і Чорного моря.

"Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка – пропозиція Індії. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", – розповів міністр.

За його словами, зі схожими пропозиціями також виступили Туреччина та Єгипет. Країни запропонували перемир’я у Чорному морі, покликане відновити експорт зернових.

Четверту пропозицію внесли Сполучені Штати. Вашингтон наполягає на тому, щоб Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир’я.

Сибіга заявив, що Київ готовий до різних варіантів припинення вогню, зокрема і по лінії фронту.

"І є ще четверта пропозиція, це США, енергетичне перемир'я, воно було обговорено під час зустрічі президентів Зеленський-Трамп. Взагалі ми вважаємо, що перемир'я могло б бути одним із результатів зустрічі президента Зеленського і Путіна. Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зіткнення", – зазначив дипломат.

За даними ЗМІ, Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир’я у Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.

Як писала "ЄвроПравда", президент США Дональд Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтопереробних підприємствах, і той нібито погодився.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що на закритих переговорах з американським президентом Дональдом Трампом не було спроб змусити Київ в односторонньому порядку припинити атаки по НПЗ та інших об’єктах такого типу.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.