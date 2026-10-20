Як прем’єр Чехії зазнав болючої поразки та чи стане це початком кінця його влади

"Результат катастрофічний", – так прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш прокоментував здобуток своєї партії ANO на виборах до Сенату.

Попри те, що верхня палата чеського парламенту має суттєво менші повноваження за нижню, а тому сенатські вибори часто сприймають як "другорядний фронт", вони мали стати перевіркою для урядової коаліції.

І цю перевірку влада провалила.

Про результати виборів до чеського Сенату і те, що вони означають, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Катастрофа Бабіша: як влада Чехії з тріском програла вибори і які шанси це дає опозиції. Далі – стислий її виклад.

Сенат Чехії складається з 81 депутата, їх обирають на шість років. Але при цьому кожні два роки переобирають третину сенаторів на 27 округах.

На попередніх виборах восени 2024 року тріумфувала партія ANO Андрея Бабіша – їм вдалося виграти одразу у восьми округах, причому у двох із них – ще у першому турі.

Такий успіх змусив тоді говорити про ANO як про фаворита парламентських виборів 2025 року, що спростило їм перемогу та прихід до влади.

У 2026 році партія Бабіша мала всі шанси показати успішний результат. В партії не приховували, що планують виграти десять округів.

Але вийшло геть навпаки.

Що стало причиною цього провалу? Низька увага до "другорядних" виборів (як намагається подати ситуацію Андрей Бабіш) – чи початок розчарування виборців у ANO?

Не виключено, що причина нинішньої поразки полягає в тому, що через створення коаліції з проросійськими радикалами ANO підсилила свій антирейтинг. Це може стати проблемою для кандидата від партії влади на наступних президентських виборах, які пройдуть у січні 2028 року.

Ще одна причина провалу – "низька якість" кандидатів у сенатори від ANO.

Андрей Бабіш вже відреагував на нинішній провал, пообіцявши перезавантаження партії.

Ще одне історичне "досягнення" нинішніх виборов – вперше провладна коаліція не змогла вибороти жодного сенатського місця.

Особливо показовим – і приємним – став провал ультраправої партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) антиукраїнського спікера парламенту Томіо Окамури. Його політсила не лише не взяла жодного сенатського місця, але й провалилися на місцевих виборах, які пройшли тижнем раніше – одночасно з першим туром виборів у Сенат.

На цьому тлі результати "Автомобілістів" – третьої партії чинної коаліції – виглядають цілком притомними. Ця партія не висувала кандидатів у сенатори, а на місцевих виборах отримала лише 61 мандат.

Це набагато менше за очікування, проте "Автомобілісти" вперше беруть участь у місцевих виборах – тому будь-який позитивний результат є успіхом.

Провал ANO призвів до того, що найбільшу фракцію в Сенаті тепер має правоконсервативна партія ODS, яку раніше очолював голова чеського уряду Петр Фіала. Вона виграла сім мандатів.

Але оглядачі трактують її результат як тривожний сигнал для партії та її нового лідера Мартіна Купки. Адже якщо опозиція знову формуватиме спільний блок для парламентських виборів, то центром тяжіння вже буде не ODS.

Та справжнім переможцем нинішніх виборів стала партія STAN ("Старости та незалежні") – вона виграла на дев'яти округах, причому на двох з них – у першому турі.

А на додачу, "партія мерів" (як її називають) вдало виступила на місцевих виборах, зокрема, здобувши перше місце у Празі. Це означає, що саме представник STAN Петр Главачек тепер має очолити столицю.

Такий результат дає підстави говорити про зміну лідера в опозиційному таборі.

Показово, що одна з ключових причин успіху STAN полягає в тому, що вона не має чіткої ідеологічної бази – в ній є політики і з правими поглядами, і з лівими, і центристи. А відповідно – це дозволяє залучати виборців з різних таборів.

Та, попри погіршення показників партій, що сформували нинішню коаліцію (ANO, SPD та "Автомобілісти"), вони все ще здатні у разі дострокових виборів зберегти за собою парламентську більшість.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Катастрофа Бабіша: як влада Чехії з тріском програла вибори і які шанси це дає опозиції.